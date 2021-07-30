ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 16:47
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2021 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953244
BIST
16:451.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,98
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
16:458,4130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0426
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
16:4510,0023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0663
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
16:45493,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,52
|Açılış
|: 493,67
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler16:45
|DOBUR
|14,08
|3.033.759
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.676.089
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.819.962
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|15.397.541
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.153.596
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|97.852.191
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.667.849
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,77
|140.681.985
|% -8,51
|
|MEGAP
|6,77
|140.681.985
|% -8,51
|
|CEOEM
|8,60
|46.648.321
|% -6,11
|
|GARAN
|8,46
|1.159.935.776
|% 1,44
|
|KARSN
|4,57
|660.474.138
|% 8,81
|
|KRDMD
|7,85
|606.466.762
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,37
|582.798.956
|% 2,60
|
|EREGL
|20,04
|452.066.561
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,37
|582.798.956
|% 2,60
|
|KARSN
|4,57
|660.474.138
|% 8,81
|
|GARAN
|8,46
|1.159.935.776
|% 1,44
|
|KRDMD
|7,85
|606.466.762
|% 1,03
|
|TRGYO
|3,57
|212.623.677
|% 6,57
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4109
|8,4130
|% -0,50
|
|Euro
|9,9938
|10,0023
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,6933
|11,7519
|% -0,69
|
|Frank
|9,2467
|9,3024
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2360
|2,2472
|% -0,56
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-3,52
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-4,03
|
|Cumhuriyet
|3.272
|3.322
|-33,00
|
|Tam
|3.258
|3.340
|-32,07
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|-15,51
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,76
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|0,15
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 95 kaybederek (% -0.40 ) 1, 226
-
16:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, TSGYO, DOBUR, SELVA, KTSKR
-
16:52
BMSCH, OZBAL, KARSN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:52
HURGZ, ISKUR, KFEIN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:51AKFGY
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 617, 042 adet işlem