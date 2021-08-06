ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
06.08.2021 09:47
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2021 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955250
BIST
11:031.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
11:038,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0632
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5923
En Düşük
8,5140
11:0310,1538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0469
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1730
En Düşük
10,0744
11:03496,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,60
|Açılış
|: 496,79
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,46
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler11:01
|PENTA
|48,78
|6.842.617
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|25.093.000
|% 9,91
|
|IDGYO
|4,81
|34.486.989
|% 9,82
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|GENIL
|12,80
|503.387.096
|% 8,29
|
|EDIP
|4,43
|13.101.653
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|11.683.124
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,74
|47.148.812
|% -8,44
|
|DERIM
|9,82
|3.993.806
|% -5,85
|
|KRSTL
|1,88
|7.219.124
|% -5,53
|
|GENIL
|12,80
|503.387.096
|% 8,29
|
|GARAN
|9,33
|482.498.092
|% 0,76
|
|THYAO
|12,93
|330.412.319
|% 1,33
|
|SASA
|30,52
|321.049.064
|% 2,90
|
|IZMDC
|2,89
|174.254.626
|% -3,34
|
|EKGYO
|1,84
|109.739.274
|% 1,66
|
|IZMDC
|2,89
|174.254.626
|% -3,34
|
|GARAN
|9,33
|482.498.092
|% 0,76
|
|GENIL
|12,80
|503.387.096
|% 8,29
|
|YKBNK
|2,49
|81.951.577
|% 0,00
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5792
|8,5813
|% 0,72
|
|Euro
|10,1465
|10,1529
|% 0,46
|
|Sterlin
|11,9097
|11,9694
|% 0,67
|
|Frank
|9,4194
|9,4761
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2806
|2,2921
|% 0,69
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-4,10
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,05
|
|B. Petrol
|71,62
|71,62
|0,33
|