ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
06.08.2021 09:48
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2021 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955252
BIST
10:091.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,97
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.433
10:098,5687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0488
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5749
En Düşük
8,5140
10:0910,1363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0294
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1511
En Düşük
10,0744
10:09494,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,54
|Açılış
|: 494,73
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,16
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:07
|PENTA
|48,78
|5.823.554
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|21.224.103
|% 9,91
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|MERIT
|17,20
|93.104
|% 8,11
|
|KTSKR
|34,76
|4.976.603
|% 7,88
|
|AGYO
|2,87
|10.614.835
|% -9,75
|
|DERIM
|9,89
|360.143
|% -5,18
|
|KATMR
|3,08
|7.378.764
|% -4,35
|
|GSDDE
|5,37
|83.711
|% -3,76
|
|SANFM
|18,80
|394.185
|% -3,59
|
|GENIL
|12,36
|165.427.036
|% 4,57
|
|SASA
|30,40
|116.386.371
|% 2,49
|
|THYAO
|12,87
|93.005.639
|% 0,86
|
|IZMDC
|2,93
|87.617.280
|% -2,01
|
|ESCAR
|17,23
|43.559.209
|% -0,23
|
|IZMDC
|2,93
|87.617.280
|% -2,01
|
|EKGYO
|1,84
|36.676.961
|% 1,66
|
|GENIL
|12,36
|165.427.036
|% 4,57
|
|THYAO
|12,87
|93.005.639
|% 0,86
|
|DAGI
|3,55
|21.224.103
|% 9,91
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5613
|8,5659
|% 0,54
|
|Euro
|10,1229
|10,1300
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,8594
|11,9189
|% 0,24
|
|Frank
|9,3785
|9,4350
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2717
|2,2831
|% 0,30
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-5,46
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,02
|
|B. Petrol
|71,75
|71,75
|0,46
|