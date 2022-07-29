ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 08:33
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2022 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049044
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0517,9536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
18:0518,4204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1440
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4204
En Düşük
18,2596
18:051.018,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.018,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.018,76
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|29,04
|276.708.545
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.861.204
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.908.174
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|2.057.781
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.287.225
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.798.731
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.882.099
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|82.549.384
|% -9,95
|
|FENER
|49,78
|394.369.282
|% -8,83
|
|SANEL
|8,92
|2.799.033
|% -8,04
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% -0,62
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% -0,38
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9342
|17,9536
|% 0,17
|
|Euro
|18,2638
|18,4204
|% 0,79
|
|Sterlin
|21,8321
|21,9416
|% 0,27
|
|Frank
|18,7977
|18,9109
|% 0,48
|
|Riyal
|4,7644
|4,7883
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,37
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|5,75
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.787
|6.870
|36,00
|
|Yarım
|3.307
|3.359
|18,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.679
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,17
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,10
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
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