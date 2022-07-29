ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 09:04
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2022 (6 aylık)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049058
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0517,9363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
18:0518,4117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1353
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4117
En Düşük
18,2596
18:051.018,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.018,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,13
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|48,86
|15.637.459
|% 0,00
|
|ADEL
|27,18
|28.151.284
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|83.605.676
|% 0,00
|
|AEFES
|35,32
|109.728.952
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,48
|138.854.859
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,86
|15.637.459
|% 0,00
|
|ADEL
|27,18
|28.151.284
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|83.605.676
|% 0,00
|
|AEFES
|35,32
|109.728.952
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,48
|138.854.859
|% 0,00
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9325
|17,9363
|% 0,08
|
|Euro
|18,3916
|18,4117
|% 0,74
|
|Sterlin
|21,8239
|21,9333
|% 0,23
|
|Frank
|18,7806
|18,8937
|% 0,39
|
|Riyal
|4,7611
|4,7850
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|10,47
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|4,76
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.779
|6.861
|27,00
|
|Yarım
|3.303
|3.354
|13,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,22
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,08
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
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