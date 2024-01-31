ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.01.2024 14:47
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Onaylı Performans Sunum Raporu_2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244326
BIST
'
15:488.468
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -6,25
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
15:4830,3582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0077
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
15:4832,9355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0035
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
15:481.989,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.989,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler15:46
|PRKAB
|36,96
|40.722.380
|% 10,00
|
|EGPRO
|182,60
|112.013.136
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|34.065.684
|% 10,00
|
|AVHOL
|35,26
|184.451.789
|% 9,98
|
|YAPRK
|292,25
|316.311.898
|% 9,97
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|367.611.536
|% -9,95
|
|YBTAS
|172.500,00
|3.510.000
|% -6,50
|
|THYAO
|269,50
|4.529.223.139
|% -0,92
|
|BINHO
|549,00
|2.606.070.383
|% 4,37
|
|CATES
|83,50
|2.443.040.949
|% -5,11
|
|MIATK
|43,30
|2.232.674.841
|% 3,54
|
|EREGL
|43,30
|2.186.933.200
|% -0,09
|
|EKGYO
|9,99
|1.481.521.685
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,69
|523.946.969
|% 1,08
|
|ISCTR
|25,24
|2.028.639.204
|% -1,48
|
|TSPOR
|1,58
|116.914.091
|% 1,94
|
|YKBNK
|21,64
|1.589.866.152
|% 0,28
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3548
|30,3602
|% 0,03
|
|Euro
|32,9241
|32,9381
|% 0,00
|
|Sterlin
|38,3937
|38,5862
|% -0,04
|
|Frank
|35,0231
|35,2341
|% -0,14
|
|Riyal
|8,0708
|8,1112
|% 0,02
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,13
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|924,21
|925,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,79
|982,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,66
|81,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,95
|2.039,30
|% 0,66
|