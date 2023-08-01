ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
01.08.2023 11:29
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178969
BIST
'
12:037.244
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 26,70
|Açılış
|: 7.210
|
|Önceki Kapanış
|: 7.217
|
7.113
En Yüksek
7.297
12:0326,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0581
|Açılış
|: 26,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,1858
En Düşük
26,8745
12:0329,5896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0431
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0411
En Düşük
29,3002
12:031.695,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,83
|Açılış
|: 1.695,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.699,66
|
1.713,41
En Düşük
1.694,46
BIST En Aktif Hisseler12:03
|FORMT
|3,29
|92.738.052
|% 229,00
|
|SAYAS
|54,45
|149.964.235
|% 10,00
|
|ZEDUR
|87,45
|42.995.695
|% 10,00
|
|ATAKP
|57,80
|343.445.077
|% 9,99
|
|KLSER
|36,58
|202.429.879
|% 9,98
|
|PCILT
|38,08
|5.482.492
|% -9,98
|
|EDIP
|21,32
|643.310
|% -9,97
|
|ORMA
|69,05
|803.121
|% -9,80
|
|INFO
|12,70
|164.080.191
|% -7,77
|
|SNPAM
|18,60
|133.622
|% -7,00
|
|ASTOR
|116,60
|7.192.124.025
|% 4,67
|
|EREGL
|41,28
|4.133.868.001
|% -1,01
|
|SASA
|62,50
|3.944.365.627
|% 2,54
|
|ASELS
|76,10
|3.777.159.590
|% 2,01
|
|THYAO
|233,00
|3.251.290.715
|% -0,55
|
|EKGYO
|8,75
|1.700.124.761
|% 0,69
|
|ZOREN
|4,37
|795.967.762
|% 1,63
|
|YKBNK
|14,11
|2.050.758.525
|% -0,84
|
|ISCTR
|15,46
|2.137.672.965
|% 2,32
|
|IHYAY
|1,25
|143.993.350
|% 6,84
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9580
|26,9635
|% 0,22
|
|Euro
|29,5769
|29,5896
|% 0,15
|
|Sterlin
|34,4789
|34,6518
|% 0,19
|
|Frank
|30,6927
|30,8776
|% -0,11
|
|Riyal
|7,1661
|7,2020
|% 0,28
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-9,06
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.696
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|11.283
|11.454
|-65,00
|
|Tam
|11.035
|11.122
|-48,00
|
|Yarım
|5.522
|5.587
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.793
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|21,25
|21,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|-0,20
|