ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
19.02.2020 11:07
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820028
BIST
12:05119.934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 359,45
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.934
12:056,0685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,0710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0595
12:056,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
12:05313,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,27
|Açılış
|: 313,88
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|ISYAT
|2,68
|70.148.822
|% 12,61
|
|TSPOR
|7,18
|301.286.880
|% 10,63
|
|BJKAS
|3,25
|175.955.233
|% 10,54
|
|YBTAS
|4.480,00
|116.480
|% 9,53
|
|VERTU
|6,60
|21.455.999
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|GLBMD
|2,59
|3.847.792
|% -8,48
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,56
|413.560.326
|% 0,56
|
|ASELS
|29,30
|385.897.589
|% 0,41
|
|THYAO
|14,94
|348.900.466
|% -0,60
|
|TSPOR
|7,18
|301.286.880
|% 10,63
|
|MNDRS
|1,94
|205.494.919
|% -2,51
|
|GSRAY
|3,56
|413.560.326
|% 0,56
|
|CEMAS
|1,33
|154.047.613
|% 3,10
|
|MNDRS
|1,94
|205.494.919
|% -2,51
|
|ISGYO
|2,00
|162.618.263
|% 2,56
|
|ODAS
|2,30
|184.930.441
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8657
|7,9051
|% 0,02
|
|Frank
|6,1508
|6,1879
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6143
|1,6224
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|4,64
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.082
|2.113
|22,00
|
|Tam
|2.069
|2.121
|20,28
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|9,81
|
|Çeyrek
|502
|513
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,17
|58,17
|0,42
|
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