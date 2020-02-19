ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
19.02.2020 11:10
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820031
BIST
11:30120.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 676,35
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.962
11:306,0799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0799
En Düşük
6,0599
11:306,5694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,5570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5694
En Düşük
6,5397
11:30313,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,06
|Açılış
|: 313,64
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
313,74
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|OSTIM
|2,64
|76.259.506
|% 10,92
|
|ISYAT
|2,64
|20.520.154
|% 10,92
|
|TSPOR
|7,15
|270.909.561
|% 10,17
|
|ERSU
|3,57
|10.621.135
|% 9,85
|
|VERTU
|6,60
|13.748.516
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GLBMD
|2,61
|2.660.528
|% -7,77
|
|ASELS
|29,48
|314.135.537
|% 1,03
|
|THYAO
|15,01
|300.433.422
|% -0,13
|
|GSRAY
|3,51
|286.499.095
|% -0,85
|
|TSPOR
|7,15
|270.909.561
|% 10,17
|
|MNDRS
|1,98
|190.631.506
|% -0,50
|
|CEMAS
|1,34
|144.371.906
|% 3,88
|
|MNDRS
|1,98
|190.631.506
|% -0,50
|
|GSRAY
|3,51
|286.499.095
|% -0,85
|
|ODAS
|2,34
|161.017.612
|% 2,63
|
|ISGYO
|2,03
|111.408.966
|% 4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8749
|7,9144
|% 0,14
|
|Frank
|6,1500
|6,1871
|% 0,03
|
|Riyal
|1,6132
|1,6213
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|4,95
|
|Altın Gr.
|314
|314
|0,92
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|58,19
|58,19
|0,44
|
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