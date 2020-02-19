ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
19.02.2020 11:20
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820034
BIST
11:40120.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 523,47
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.962
11:406,0775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,0760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0599
11:406,5677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0169
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
11:40314,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,70
|Açılış
|: 314,42
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,43
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,78
|38.285.095
|% 16,81
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|ERSU
|3,61
|11.948.034
|% 11,08
|
|OSTIM
|2,64
|79.594.452
|% 10,92
|
|TSPOR
|7,19
|276.941.715
|% 10,79
|
|VERTU
|6,60
|13.930.372
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|GLBMD
|2,59
|2.754.465
|% -8,48
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|ASELS
|29,40
|336.340.028
|% 0,75
|
|THYAO
|14,97
|322.239.703
|% -0,40
|
|GSRAY
|3,51
|299.337.426
|% -0,85
|
|TSPOR
|7,19
|276.941.715
|% 10,79
|
|MNDRS
|1,94
|195.005.558
|% -2,51
|
|CEMAS
|1,34
|145.295.390
|% 3,88
|
|MNDRS
|1,94
|195.005.558
|% -2,51
|
|GSRAY
|3,51
|299.337.426
|% -0,85
|
|ODAS
|2,33
|169.500.641
|% 2,19
|
|ISGYO
|2,03
|128.575.529
|% 4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8793
|7,9188
|% 0,20
|
|Frank
|6,1568
|6,1939
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6153
|1,6234
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.608
|4,42
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,70
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|58,12
|58,12
|0,37
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