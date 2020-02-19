ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
19.02.2020 11:20
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820035
BIST
11:36120.060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 485,64
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.962
11:366,0801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,0690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0801
En Düşük
6,0599
11:366,5692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5692
En Düşük
6,5397
11:36314,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,28
|Açılış
|: 313,88
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
313,99
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|ISYAT
|2,71
|28.631.891
|% 13,87
|
|ERSU
|3,61
|11.817.295
|% 11,08
|
|TSPOR
|7,19
|276.203.004
|% 10,79
|
|OSTIM
|2,63
|78.819.022
|% 10,50
|
|VERTU
|6,60
|13.893.505
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|GLBMD
|2,58
|2.731.751
|% -8,83
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|ASELS
|29,36
|330.323.961
|% 0,62
|
|THYAO
|14,97
|316.581.663
|% -0,40
|
|GSRAY
|3,50
|298.324.620
|% -1,13
|
|TSPOR
|7,19
|276.203.004
|% 10,79
|
|MNDRS
|1,96
|192.813.359
|% -1,51
|
|CEMAS
|1,34
|145.058.093
|% 3,88
|
|MNDRS
|1,96
|192.813.359
|% -1,51
|
|GSRAY
|3,50
|298.324.620
|% -1,13
|
|ODAS
|2,32
|167.425.487
|% 1,75
|
|ISGYO
|2,02
|121.159.959
|% 3,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8732
|7,9127
|% 0,12
|
|Frank
|6,1518
|6,1889
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6140
|1,6220
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|4,74
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,03
|
|B. Petrol
|58,08
|58,08
|0,33
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:51USAK
Yüzde 7.18 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 964, 982 adet işlem
-
11:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 699, 98 artarak (% 0.49 ) 143, 722
-
11:49XU100
Endeks 120, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 2, 946.00 milyon TL de
-
11:49USAK
Yüzde 6.67 oranında artışla 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 730, 409 adet işlem
-
11:45ALCTL
Yüzde 5.91 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 215, 453 adet işlem