ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
19.02.2020 11:21
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820038
BIST
12:06119.886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 311,71
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.797
12:066,0685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,0710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0595
12:066,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
12:06313,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,16
|Açılış
|: 313,88
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|ISYAT
|2,67
|69.355.118
|% 12,18
|
|TSPOR
|7,18
|299.958.950
|% 10,63
|
|BJKAS
|3,25
|175.955.233
|% 10,54
|
|OSTIM
|2,62
|85.776.954
|% 10,08
|
|VERTU
|6,60
|21.375.209
|% -19,90
|
|EMNIS
|2,41
|9.640
|% -9,40
|
|GLBMD
|2,59
|3.844.550
|% -8,48
|
|KRSAN
|9,45
|8.458
|% -8,25
|
|EGCEY
|0,57
|20.299
|% -8,06
|
|GSRAY
|3,61
|393.153.148
|% 1,98
|
|ASELS
|29,40
|380.314.135
|% 0,75
|
|THYAO
|14,98
|338.262.583
|% -0,33
|
|TSPOR
|7,18
|299.958.950
|% 10,63
|
|MNDRS
|1,95
|204.686.441
|% -2,01
|
|CEMAS
|1,33
|150.539.874
|% 3,10
|
|GSRAY
|3,61
|393.153.148
|% 1,98
|
|MNDRS
|1,95
|204.686.441
|% -2,01
|
|ISGYO
|2,00
|161.473.321
|% 2,56
|
|ODAS
|2,31
|179.920.333
|% 1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8654
|7,9048
|% 0,02
|
|Frank
|6,1516
|6,1886
|% 0,05
|
|Riyal
|1,6139
|1,6220
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.608
|4,96
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|22,85
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|11,05
|
|Çeyrek
|502
|514
|5,53
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|58,07
|58,07
|0,32
|
Seans Raporu
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12:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 648, 86 artarak (% 0.45 ) 143, 671
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12:19MERKO
Yüzde 6.57 oranında artışla 1.46 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 678, 954 adet işlem
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12:18OSTIM
Yüzde 9.66 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 576, 454 adet işlem