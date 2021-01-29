ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.01.2021 11:26
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905845
BIST
11:121.485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -13,42
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.490
En Düşük
1.474
11:127,3512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3341
11:128,9064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8947
11:12436,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,22
|Açılış
|: 436,65
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler11:12
|PKENT
|1.524,60
|2.763.331
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|GUBRF
|76,00
|659.769.828
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|313.160
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,50
|1.060.833
|% -6,95
|
|GUBRF
|76,00
|659.769.828
|% 9,99
|
|KARSN
|5,32
|497.625.458
|% 6,61
|
|KOZAL
|115,90
|359.828.987
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,34
|351.069.205
|% -1,27
|
|GARAN
|9,19
|347.145.297
|% -2,13
|
|EKGYO
|2,34
|351.069.205
|% -1,27
|
|KARSN
|5,32
|497.625.458
|% 6,61
|
|DOHOL
|3,76
|340.196.910
|% 1,08
|
|SKBNK
|1,47
|114.652.574
|% 0,68
|
|TSKB
|1,83
|123.656.153
|% 1,10
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3481
|7,3512
|% 0,23
|
|Euro
|8,9003
|8,9064
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,0484
|10,0987
|% 0,06
|
|Frank
|8,2499
|8,2996
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% 0,46
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|2,58
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,97
|54,97
|-0,13
|
Seans Raporu
11:12
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11:26LUKSK
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 43.62 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 245 adet işlem
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11:23XU100
Endeks 1, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 7, 319.00 milyon TL de
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11:18
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11:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 56 kaybederek (% -0.87 ) 1, 311
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11:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKPL, TACTR, PKENT, GUBRF, BTCIM, MERIT, EMNIS, SNKRN