ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.01.2021 11:27
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905848
BIST
11:111.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -13,86
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.490
En Düşük
1.474
11:117,3547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3341
11:118,9099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0060
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8947
11:11436,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,22
|Açılış
|: 436,65
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler11:11
|PKENT
|1.524,60
|2.763.331
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|310.550
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|SNKRN
|26,48
|33.259
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|ARTI
|7,10
|207.292
|% -4,95
|
|SUMAS
|65,00
|64.025
|% -4,41
|
|UZERB
|70,70
|292.910
|% -4,39
|
|EKGYO
|2,35
|337.526.181
|% -0,84
|
|ODAS
|3,81
|216.704.826
|% -0,78
|
|KATMR
|4,17
|114.515.565
|% 3,22
|
|HLGYO
|4,00
|100.317.887
|% 2,04
|
|ESEN
|29,68
|100.243.684
|% 6,08
|
|ODAS
|3,81
|216.704.826
|% -0,78
|
|IHLGM
|1,40
|67.033.587
|% 0,72
|
|HLGYO
|4,00
|100.317.887
|% 2,04
|
|TURSG
|7,32
|63.519.731
|% 0,55
|
|FADE
|8,22
|59.068.462
|% 8,30
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3498
|7,3547
|% 0,28
|
|Euro
|8,9008
|8,9099
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,0484
|10,0987
|% 0,06
|
|Frank
|8,2499
|8,2996
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% 0,46
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|3,26
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,36
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,00
|55,00
|-0,10
|
Seans Raporu
11:11
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-
11:23XU100
Endeks 1, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 7, 319.00 milyon TL de
-
11:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, GARAN, EREGL
-
11:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 56 kaybederek (% -0.87 ) 1, 311
-
11:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKPL, TACTR, PKENT, GUBRF, BTCIM, MERIT, EMNIS, SNKRN
-
11:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, INVEO