ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.01.2021 11:30
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905857
BIST
12:521.490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,91
|Açılış
|: 1.485
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|Önceki Kapanış
|: 1.498
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1.494
En Düşük
1.474
12:527,3359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 7,3250
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|Önceki Kapanış
|: 7,3700
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7,3849
En Düşük
7,3237
12:528,8868
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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8,9400
En Düşük
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12:52436,02
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|Açılış
|: 435,95
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|Önceki Kapanış
|: 434,43
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439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:50
|PKENT
|1.524,60
|21.446.955
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|CMBTN
|402,00
|23.266.249
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|425.404
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,20
|3.373.435
|% -7,69
|
|GUBRF
|74,15
|1.259.874.115
|% 7,31
|
|GARAN
|9,26
|797.788.491
|% -1,38
|
|KARSN
|5,36
|651.475.599
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,36
|546.069.718
|% -0,42
|
|KOZAL
|116,10
|536.862.042
|% -1,11
|
|EKGYO
|2,36
|546.069.718
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,76
|518.311.469
|% 1,08
|
|KARSN
|5,36
|651.475.599
|% 7,41
|
|SKBNK
|1,48
|156.439.722
|% 1,37
|
|ODAS
|3,81
|384.192.668
|% -0,78
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3290
|7,3335
|% -0,01
|
|Euro
|8,8790
|8,8849
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,9861
|10,0362
|% -0,56
|
|Frank
|8,2026
|8,2520
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9483
|1,9581
|% -0,06
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|7,56
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.889
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.875
|2.947
|-34,44
|
|Yarım
|1.389
|1.426
|-16,66
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,33
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|Gümüş.Ons
|26,75
|26,79
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,02
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|0,27
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