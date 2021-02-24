ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
24.02.2021 12:51
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912124
BIST
14:061.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,87
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
14:067,1793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0741
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
14:068,7342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0976
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7351
En Düşük
8,5921
14:06416,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,62
|Açılış
|: 416,23
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,45
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler14:06
|PKENT
|1.760,00
|4.588.494
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|MERIT
|377,00
|2.668.783
|% 9,98
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|74.179.691
|% -9,96
|
|MEGAP
|8,12
|67.583.488
|% -9,58
|
|MEGAP
|8,12
|67.583.488
|% -9,58
|
|THYAO
|13,09
|1.492.340.873
|% 0,54
|
|SASA
|39,16
|1.328.291.453
|% 7,82
|
|KOZAL
|138,70
|1.190.088.733
|% 3,97
|
|PGSUS
|86,80
|1.026.682.638
|% 3,15
|
|ASELS
|17,66
|909.540.951
|% 3,40
|
|IHLAS
|0,90
|199.801.433
|% -9,09
|
|TSKB
|1,82
|346.325.388
|% 1,11
|
|ODAS
|4,09
|764.288.095
|% 2,76
|
|EKGYO
|2,33
|434.519.305
|% -0,43
|
|PETKM
|5,30
|882.248.076
|% -2,39
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1758
|7,1793
|% 1,04
|
|Euro
|8,7286
|8,7342
|% 1,13
|
|Sterlin
|10,1033
|10,1540
|% 1,04
|
|Frank
|7,8549
|7,9023
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9041
|1,9137
|% 0,79
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,69
|
|Altın Gr.
|417
|417
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.816
|44,00
|
|Tam
|2.760
|2.830
|43,57
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|21,07
|
|Çeyrek
|669
|685
|10,53
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|64,98
|64,98
|0,50
|