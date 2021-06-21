ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

BIST En Aktif Hisseler15:25
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,7780
|8,7805
|% 0,49
|Euro
|10,4050
|10,4150
|% 0,63
|Sterlin
|12,1574
|12,2184
|% 1,07
|Frank
|9,5005
|9,5577
|% 0,74
|Riyal
|2,3367
|2,3484
|% 0,60
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|10,29
|Altın Gr.
|503
|503
|6,98
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|38,00
|Tam
|3.312
|3.395
|34,29
|Yarım
|1.601
|1.642
|16,59
|Çeyrek
|803
|821
|8,29
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,07
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,09
|B. Petrol
|73,61
|73,61
|0,10
Seans Raporu 15:25
- 15:36YONGA Yüzde -3.46 oranında düşüşle 21.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 020 adet işlem
- 15:35ATAGY Yüzde -3.58 oranında düşüşle 3.77 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 623 adet işlem
- 15:34MAKTK Yüzde -3.48 oranında düşüşle 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 111, 276 adet işlem
- 15:33XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 15 kaybederek (% -0.08 ) 1, 500
- 15:33ISKPL Yüzde -3.44 oranında düşüşle 27.52 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 970 adet işlem