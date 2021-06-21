ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
21.06.2021 09:47
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943276
BIST
12:251.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,03
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.393
En Düşük
1.378
12:258,7607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0234
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7816
En Düşük
8,7218
12:2510,4264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0586
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4471
En Düşük
10,3648
12:25502,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 7,08
|Açılış
|: 502,75
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
503,80
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler12:25
|OZBAL
|10,12
|7.614.410
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|4.902.953
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.184.359
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,58
|6.939.157
|% 8,61
|
|VAKFN
|9,47
|98.405.874
|% 8,35
|
|METUR
|6,39
|35.814.951
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|18.167.756
|% -9,98
|
|BAGFS
|13,99
|6.082.208
|% -9,97
|
|ORMA
|28,36
|88.880
|% -9,97
|
|SNPAM
|13,16
|10.462
|% -9,92
|
|THYAO
|14,53
|866.876.878
|% -0,07
|
|GARAN
|8,12
|417.816.828
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,10
|339.983.707
|% 1,94
|
|KRDMD
|6,86
|262.176.927
|% 1,03
|
|KOZAL
|120,50
|228.617.511
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,10
|339.983.707
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,15
|151.743.458
|% 0,00
|
|THYAO
|14,53
|866.876.878
|% -0,07
|
|TSKB
|1,30
|75.777.474
|% -0,76
|
|GARAN
|8,12
|417.816.828
|% -0,49
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7569
|8,7607
|% 0,27
|
|Euro
|10,4211
|10,4264
|% 0,57
|
|Sterlin
|12,1042
|12,1649
|% 0,63
|
|Frank
|9,4705
|9,5276
|% 0,43
|
|Riyal
|2,3293
|2,3410
|% 0,28
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|19,17
|
|Altın Gr.
|503
|503
|6,94
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.377
|33,00
|
|Tam
|3.311
|3.394
|33,52
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|16,22
|
|Çeyrek
|803
|821
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,09
|
|B. Petrol
|73,89
|73,89
|0,38
|