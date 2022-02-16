ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
16.02.2022 10:37
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002040
BIST
11:582.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 13,14
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.046
11:5813,6368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0427
|Açılış
|: 13,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6407
En Düşük
13,5716
11:5815,5230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0738
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
11:58814,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 3,97
|Açılış
|: 814,31
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
814,64
En Düşük
808,91
BIST En Aktif Hisseler11:56
|RALYH
|7,70
|15.288.173
|% 10,00
|
|PKENT
|870,10
|4.691.579
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|22.866.743
|% 9,97
|
|CMENT
|31,82
|59.917
|% 9,80
|
|CEOEM
|18,41
|53.944.972
|% 9,78
|
|SANEL
|9,05
|907.833
|% -9,95
|
|INTEM
|93,75
|10.972.932
|% -3,75
|
|OTTO
|33,00
|293.898
|% -3,51
|
|GEREL
|5,03
|44.965.819
|% -3,45
|
|LIDFA
|5,05
|4.268.635
|% -3,07
|
|THYAO
|30,06
|1.476.739.696
|% 0,33
|
|KRDMD
|12,05
|592.749.347
|% 1,09
|
|EREGL
|28,56
|402.943.123
|% 0,00
|
|SISE
|13,58
|366.756.129
|% 0,82
|
|FROTO
|258,70
|338.258.377
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,34
|189.602.697
|% 1,30
|
|YKBNK
|4,06
|313.301.711
|% -0,73
|
|DOHOL
|2,96
|172.979.480
|% 2,42
|
|KRDMD
|12,05
|592.749.347
|% 1,09
|
|THYAO
|30,06
|1.476.739.696
|% 0,33
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6309
|13,6377
|% 0,32
|
|Euro
|15,5091
|15,5229
|% 0,48
|
|Sterlin
|18,4459
|18,5384
|% 0,51
|
|Frank
|14,6794
|14,7678
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6235
|3,6417
|% 0,29
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,70
|
|Altın Gr.
|814
|814
|4,12
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,33
|0,09
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|1,01
|
Seans Raporu
11:56
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12:11CEOEM
Yüzde 9.78 oranında artışla 18.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 977, 239 adet işlem
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12:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 28 artarak (% 0.50 ) 2, 281
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12:10XU100
Endeks 2, 051 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 8, 624.00 milyon TL de
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12:07GOLTS
Yüzde 5.82 oranında artışla 39.64 lira fiyatla işlem gören hissede 434, 139 adet işlem
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12:06KONKA
Yüzde 5.33 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 177, 916 adet işlem