ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
11.08.2022 13:32
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054531
BIST
14:522.860
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 30,26
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
14:5217,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0999
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9689
En Düşük
17,8065
14:5218,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1605
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
14:521.036,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,52
|Açılış
|: 1.036,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.036,73
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler14:50
|BARMA
|43,56
|7.136.609
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|125.850.888
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|432.819.937
|% 9,91
|
|KIMMR
|4,24
|41.976.327
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,68
|182.634.791
|% 9,39
|
|TIRE
|19,84
|203.338.149
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,74
|45.067.112
|% -9,00
|
|PAMEL
|189,90
|13.724.144
|% -8,70
|
|OLMK
|11,71
|50.109.413
|% -8,52
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|60,80
|4.411.186.082
|% 1,08
|
|AKBNK
|10,02
|1.781.740.180
|% 2,24
|
|YKBNK
|5,58
|1.629.754.405
|% 3,14
|
|SASA
|52,90
|1.560.581.606
|% 0,19
|
|SISE
|24,30
|1.386.054.436
|% 1,25
|
|YKBNK
|5,58
|1.629.754.405
|% 3,14
|
|EKGYO
|3,61
|901.804.332
|% -0,55
|
|DOHOL
|4,19
|822.751.931
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,02
|1.781.740.180
|% 2,24
|
|ISCTR
|6,15
|1.095.812.308
|% 1,82
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9581
|17,9663
|% 0,54
|
|Euro
|18,5564
|18,5705
|% 0,85
|
|Sterlin
|21,8735
|21,9832
|% 0,50
|
|Frank
|19,0214
|19,1360
|% 0,75
|
|Riyal
|4,7661
|4,7900
|% 0,56
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,72
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|6,52
|
|Cumhuriyet
|6.905
|7.009
|-6,00
|
|Tam
|6.948
|6.999
|15,00
|
|Yarım
|3.385
|3.422
|8,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,07
|
|B. Petrol
|98,47
|98,47
|1,07
|
Seans Raporu
14:50
daha fazla
-
15:05ORGE
Yüzde 5.47 oranında artışla 10.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 700, 448 adet işlem
-
15:04KONKA
Yüzde 4.39 oranında artışla 25.66 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 011, 323 adet işlem
-
15:03GARAN
Yüzde 5.63 oranında artışla 17.64 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 328, 936 adet işlem
-
15:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAA, KOZAL
-
15:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 2 artarak (% 1.13 ) 2, 532