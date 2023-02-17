ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
17.02.2023 11:28
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114741
BIST
11:295.048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 38,99
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
11:2918,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0188
|Açılış
|: 19,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
11:2920,0639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0851
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
11:291.103,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -9,10
|Açılış
|: 1.103,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,76
BIST En Aktif Hisseler11:29
|NIBAS
|20,94
|75.477.896
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|45.061.598
|% 9,97
|
|NUHCM
|151,60
|75.964.749
|% 9,93
|
|AFYON
|10,42
|302.378.404
|% 9,92
|
|OYAKC
|33,12
|1.009.915.586
|% 9,89
|
|KOZAL
|26,42
|1.019.951.211
|% -94,97
|
|LIDER
|97,20
|19.517.722
|% -10,00
|
|BVSAN
|40,84
|735.420.810
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|125.616.305
|% -9,94
|
|VKING
|32,96
|8.907.902
|% -8,55
|
|THYAO
|142,30
|1.699.292.109
|% 1,64
|
|KRDMD
|19,31
|1.686.972.987
|% 0,42
|
|TUPRS
|631,50
|1.605.524.451
|% 0,17
|
|EREGL
|43,68
|1.434.062.217
|% -1,84
|
|KOZAL
|26,42
|1.019.951.211
|% -94,97
|
|KRDMD
|19,31
|1.686.972.987
|% 0,42
|
|AKBNK
|16,27
|678.354.957
|% 1,06
|
|YKBNK
|9,18
|380.506.912
|% 0,66
|
|EKGYO
|7,42
|296.012.396
|% 1,50
|
|KOZAL
|26,42
|1.019.951.211
|% -94,97
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8625
|18,8661
|% 0,10
|
|Euro
|20,0587
|20,0639
|% -0,42
|
|Sterlin
|22,4279
|22,5404
|% -0,46
|
|Frank
|20,2118
|20,3335
|% -0,33
|
|Riyal
|5,0142
|5,0393
|% 0,09
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-15,62
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.105
|-8,55
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.506
|7.565
|-91,00
|
|Yarım
|3.667
|3.702
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.851
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,28
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,92
|-0,16
|
|B. Petrol
|83,76
|83,76
|-1,38
|
Seans Raporu
11:29
daha fazla
-
11:44NIBAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 625, 154 adet işlem
-
11:43KONYA
Yüzde 9.18 oranında artışla 3, 916.10 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 642 adet işlem
-
11:42DNISI
Yüzde 5.84 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 499, 500 adet işlem
-
11:40XU100
Endeks 5, 060 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 20, 537.00 milyon TL de
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11:40BUCIM
Yüzde 9.26 oranında artışla 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 384, 291 adet işlem