ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
17.02.2023 11:31
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114742
BIST
12:375.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 34,36
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:3718,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:3720,0895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0595
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:371.106,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,74
|Açılış
|: 1.106,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:37
|DYOBY
|21,78
|29.575.688
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|57.804.500
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|78.886.258
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|51.769.283
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.057.832.520
|% 9,95
|
|KOZAL
|27,34
|1.828.161.627
|% -94,79
|
|LIDER
|97,20
|19.961.731
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.844.806
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|758.300.359
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|126.776.918
|% -9,94
|
|TUPRS
|628,00
|2.197.064.209
|% -0,38
|
|THYAO
|142,10
|2.146.374.591
|% 1,50
|
|KRDMD
|19,36
|2.030.428.619
|% 0,68
|
|KOZAL
|27,34
|1.828.161.627
|% -94,79
|
|EREGL
|43,52
|1.785.686.617
|% -2,20
|
|KRDMD
|19,36
|2.030.428.619
|% 0,68
|
|KOZAL
|27,34
|1.828.161.627
|% -94,79
|
|AKBNK
|16,20
|935.631.893
|% 0,62
|
|YKBNK
|9,12
|519.281.789
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,43
|401.384.284
|% 1,64
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8647
|18,8675
|% 0,11
|
|Euro
|20,0831
|20,0895
|% -0,30
|
|Sterlin
|22,4595
|22,5721
|% -0,32
|
|Frank
|20,1805
|20,3021
|% -0,48
|
|Riyal
|5,0147
|5,0399
|% 0,11
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-13,77
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-7,97
|
|Cumhuriyet
|7.469
|7.582
|-53,00
|
|Tam
|7.512
|7.567
|-89,00
|
|Yarım
|3.670
|3.703
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.851
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,25
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,89
|-0,20
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-1,58
|