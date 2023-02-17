ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
17.02.2023 11:34
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114743
BIST
12:305.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 29,16
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:3018,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:3020,0844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0646
|Açılış
|: 20,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:301.104,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -8,17
|Açılış
|: 1.105,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:30
|CMBTN
|674,30
|56.691.231
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|78.451.041
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|51.503.172
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.057.336.149
|% 9,95
|
|NUHCM
|151,60
|77.930.394
|% 9,93
|
|KOZAL
|27,30
|1.787.648.991
|% -94,80
|
|LIDER
|97,20
|19.922.074
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.826.712
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|757.759.964
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|126.763.716
|% -9,94
|
|TUPRS
|628,00
|2.182.613.824
|% -0,38
|
|THYAO
|142,20
|2.120.831.268
|% 1,57
|
|KRDMD
|19,36
|2.023.765.215
|% 0,68
|
|KOZAL
|27,30
|1.787.648.991
|% -94,80
|
|EREGL
|43,52
|1.780.314.243
|% -2,20
|
|KRDMD
|19,36
|2.023.765.215
|% 0,68
|
|KOZAL
|27,30
|1.787.648.991
|% -94,80
|
|YKBNK
|9,11
|515.536.185
|% -0,11
|
|AKBNK
|16,16
|910.279.304
|% 0,37
|
|EKGYO
|7,42
|398.617.521
|% 1,50
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8635
|18,8674
|% 0,11
|
|Euro
|20,0798
|20,0844
|% -0,32
|
|Sterlin
|22,4456
|22,5582
|% -0,38
|
|Frank
|20,1706
|20,2921
|% -0,53
|
|Riyal
|5,0137
|5,0389
|% 0,09
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-12,33
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-7,79
|
|Cumhuriyet
|7.469
|7.582
|-53,00
|
|Tam
|7.510
|7.564
|-92,00
|
|Yarım
|3.669
|3.701
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.851
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,29
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|-0,19
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|B. Petrol
|83,60
|83,60
|-1,54
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