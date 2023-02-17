ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
17.02.2023 11:37
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114744
BIST
12:155.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 18,41
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:1518,8644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 19,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:1520,0852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0638
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:151.105,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,97
|Açılış
|: 1.105,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:12
|CMBTN
|674,30
|55.446.473
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|77.605.672
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|50.184.109
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.054.236.201
|% 9,95
|
|NUHCM
|151,60
|77.807.143
|% 9,93
|
|KOZAL
|27,14
|1.656.311.042
|% -94,83
|
|LIDER
|97,20
|19.775.788
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.613.593
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|744.474.589
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|126.428.798
|% -9,94
|
|TUPRS
|623,80
|2.092.366.941
|% -1,05
|
|THYAO
|141,50
|2.016.636.826
|% 1,07
|
|KRDMD
|19,32
|1.947.056.275
|% 0,47
|
|EREGL
|43,52
|1.719.825.838
|% -2,20
|
|KOZAL
|27,14
|1.656.311.042
|% -94,83
|
|KRDMD
|19,32
|1.947.056.275
|% 0,47
|
|KOZAL
|27,14
|1.656.311.042
|% -94,83
|
|YKBNK
|9,09
|496.691.561
|% -0,33
|
|AKBNK
|16,15
|867.076.162
|% 0,31
|
|EKGYO
|7,40
|374.413.566
|% 1,23
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8616
|18,8655
|% 0,10
|
|Euro
|20,0798
|20,0870
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,4288
|22,5413
|% -0,45
|
|Frank
|20,1735
|20,2950
|% -0,52
|
|Riyal
|5,0145
|5,0396
|% 0,10
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.104
|-9,00
|
|Cumhuriyet
|7.472
|7.585
|-50,00
|
|Tam
|7.503
|7.561
|-95,00
|
|Yarım
|3.666
|3.700
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.850
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,26
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,89
|-0,20
|