ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
17.02.2023 11:43
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114745
BIST
11:595.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 25,50
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
11:5918,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
11:5920,0966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0524
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
11:591.105,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,66
|Açılış
|: 1.105,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler11:57
|CMBTN
|674,30
|55.406.015
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|77.013.907
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|46.092.232
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.052.452.407
|% 9,95
|
|NUHCM
|151,60
|77.627.043
|% 9,93
|
|KOZAL
|27,36
|1.455.330.180
|% -94,79
|
|LIDER
|97,20
|19.711.538
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.452.010
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|742.432.834
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|126.252.627
|% -9,94
|
|TUPRS
|627,60
|1.928.775.603
|% -0,44
|
|THYAO
|142,20
|1.928.671.390
|% 1,57
|
|KRDMD
|19,35
|1.877.541.561
|% 0,62
|
|EREGL
|43,64
|1.649.787.400
|% -1,93
|
|KOZAL
|27,36
|1.455.330.180
|% -94,79
|
|KRDMD
|19,35
|1.877.541.561
|% 0,62
|
|KOZAL
|27,36
|1.455.330.180
|% -94,79
|
|YKBNK
|9,15
|463.280.249
|% 0,33
|
|AKBNK
|16,26
|795.603.531
|% 0,99
|
|EKGYO
|7,43
|348.820.401
|% 1,64
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8623
|18,8667
|% 0,10
|
|Euro
|20,0814
|20,0926
|% -0,28
|
|Sterlin
|22,4368
|22,5493
|% -0,42
|
|Frank
|20,1731
|20,2947
|% -0,52
|
|Riyal
|5,0132
|5,0384
|% 0,08
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-13,15
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|-9,60
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.499
|7.557
|-99,00
|
|Yarım
|3.663
|3.698
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.849
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,32
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,86
|12,88
|-0,21
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|-1,67
|