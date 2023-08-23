ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
23.08.2023 13:45
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188587
BIST
'
17:067.703
En Düşük
|Değişim
|: -0,88%
|| -68,72
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.691
En Yüksek
7.832
17:0627,2332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0480
|Açılış
|: 83,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 84,0300
|
27,2837
En Düşük
27,1377
17:0629,5745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0907
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
29,9182
En Düşük
29,4189
17:0621,12
En Yüksek
|Değişim
|: 3,22%
|| 0,66
|Açılış
|: 21,12
|
|Önceki Kapanış
|: 20,46
|
21,25
En Düşük
20,45
BIST En Aktif Hisseler17:06
|TETMT
|1.422,40
|18.148.402
|% 10,00
|
|KENT
|532,50
|10.653.195
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.696.677.490
|% 10,00
|
|BYDNR
|27,94
|2.222.515
|% 10,00
|
|EYGYO
|30,80
|112.120.436
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|112.664.659
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|34.942.154
|% -9,98
|
|YGYO
|2,73
|129.860.361
|% -8,39
|
|BRLSM
|30,74
|714.103.758
|% -7,13
|
|IDGYO
|7,27
|13.240.274
|% -6,79
|
|TUPRS
|132,20
|8.519.391.459
|% -4,89
|
|THYAO
|242,70
|8.461.778.134
|% -4,79
|
|EREGL
|45,56
|7.704.158.089
|% 2,20
|
|ASTOR
|126,30
|7.070.437.992
|% -1,48
|
|TCELL
|59,40
|5.965.725.839
|% 1,11
|
|EKGYO
|9,13
|5.939.884.069
|% 2,58
|
|YKBNK
|15,61
|5.008.980.404
|% 0,97
|
|ISCTR
|16,99
|3.723.246.368
|% 4,17
|
|KATMR
|2,07
|448.873.967
|% 3,50
|
|SKBNK
|3,98
|804.084.623
|% 0,76
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1959
|27,2332
|% 0,18
|
|Euro
|29,5478
|29,5745
|% 0,31
|
|Sterlin
|34,3899
|34,5623
|% -0,31
|
|Frank
|30,8751
|31,0611
|% 0,44
|
|Riyal
|7,2327
|7,2690
|% 0,14
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|18,80
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|20,32
|
|Cumhuriyet
|11.510
|11.684
|93,00
|
|Tam
|11.277
|11.374
|55,00
|
|Yarım
|5.656
|5.705
|19,00
|
|Çeyrek
|2.819
|2.852
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,15
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,20
|0,74
|
|B. Petrol
|82,31
|82,31
|-1,72
|