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ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu

23.08.2023 13:47
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu


ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )

Türkçe
Tanıtım Formu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188588


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BIST En Aktif Hisseler17:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 1.422,40 18.148.402 % 10,00  
KENT 532,50 10.653.195 % 10,00  
EYGYO 30,80 112.120.436 % 10,00  
BYDNR 27,94 2.218.492 % 10,00  
ALFAS 819,60 1.695.880.020 % 10,00  
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17:04 Alış Satış %  
Dolar 27,2044 27,2194 % 0,13  
Euro 29,5416 29,5556 % 0,24  
Sterlin 34,3780 34,5505 % -0,34  
Frank 30,8624 31,0483 % 0,40  
Riyal 7,2314 7,2676 % 0,12  
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17:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.916 18,25  
Altın Gr. 1.676 1.677 18,97  
Cumhuriyet 11.510 11.684 93,00  
Tam 11.259 11.358 39,00  
Yarım 5.647 5.697 11,00  
Çeyrek 2.815 2.848 5,00  
Gümüş.Ons 24,11 24,14 0,72  
Gümüş Gr. 21,14 21,16 0,70  
B. Petrol 82,58 82,58 -1,45  
Seans Raporu 17:04
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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