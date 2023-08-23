ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
23.08.2023 13:47
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188588
BIST
'
17:067.703
En Düşük
|Değişim
|: -0,88%
|| -68,72
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.691
En Yüksek
7.832
17:0627,2332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0480
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
17:0629,5745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0907
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4189
17:061.675,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 17,55
|Açılış
|: 1.675,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.679,04
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler17:04
|TETMT
|1.422,40
|18.148.402
|% 10,00
|
|KENT
|532,50
|10.653.195
|% 10,00
|
|EYGYO
|30,80
|112.120.436
|% 10,00
|
|BYDNR
|27,94
|2.218.492
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.695.880.020
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|112.652.259
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|34.942.154
|% -9,98
|
|IDGYO
|7,11
|13.047.928
|% -8,85
|
|YGYO
|2,73
|128.908.199
|% -8,39
|
|BRLSM
|30,58
|711.117.151
|% -7,61
|
|TUPRS
|132,10
|8.472.694.931
|% -4,96
|
|THYAO
|242,70
|8.461.778.134
|% -4,79
|
|EREGL
|45,52
|7.654.210.934
|% 2,11
|
|ASTOR
|126,40
|7.060.119.934
|% -1,40
|
|TCELL
|59,55
|5.953.162.830
|% 1,36
|
|EKGYO
|9,13
|5.931.803.235
|% 2,58
|
|YKBNK
|15,62
|4.984.099.593
|% 1,03
|
|ISCTR
|17,02
|3.712.658.740
|% 4,35
|
|KATMR
|2,06
|442.249.816
|% 3,00
|
|TTKOM
|26,22
|5.076.031.900
|% 9,98
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2044
|27,2194
|% 0,13
|
|Euro
|29,5416
|29,5556
|% 0,24
|
|Sterlin
|34,3780
|34,5505
|% -0,34
|
|Frank
|30,8624
|31,0483
|% 0,40
|
|Riyal
|7,2314
|7,2676
|% 0,12
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|18,25
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.677
|18,97
|
|Cumhuriyet
|11.510
|11.684
|93,00
|
|Tam
|11.259
|11.358
|39,00
|
|Yarım
|5.647
|5.697
|11,00
|
|Çeyrek
|2.815
|2.848
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,16
|0,70
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|-1,45
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19IDGYO
Yüzde -6.79 oranında düşüşle 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 104 adet işlem
-
17:16TUPRS
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 131.80 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 839, 887 adet işlem
-
17:15XU100
Endeks 7, 713 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 144, 526.00 milyon TL de
-
17:15SDTTR
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 368.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 165, 939 adet işlem
-
17:14BRLSM
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 30.66 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 435, 910 adet işlem