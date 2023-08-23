ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
23.08.2023 14:01
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188595
BIST
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17:087.704
En Düşük
|Değişim
|: -0,86%
|| -67,01
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.691
En Yüksek
7.832
17:0827,2153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0301
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
17:0829,5863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1025
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4189
17:081.676,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 18,79
|Açılış
|: 1.676,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.679,04
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler17:06
|KENT
|532,50
|10.653.195
|% 10,00
|
|TETMT
|1.422,40
|18.148.402
|% 10,00
|
|AKYHO
|4,18
|86.111.799
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.696.732.404
|% 10,00
|
|NETAS
|52,05
|16.707.165
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|112.775.484
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|34.942.154
|% -9,98
|
|YGYO
|2,73
|129.995.389
|% -8,39
|
|ONCSM
|186,10
|117.491.356
|% -6,95
|
|IDGYO
|7,27
|13.294.894
|% -6,79
|
|TUPRS
|131,60
|8.563.059.651
|% -5,32
|
|THYAO
|242,70
|8.461.778.134
|% -4,79
|
|EREGL
|45,30
|7.756.577.478
|% 1,62
|
|ASTOR
|125,50
|7.090.775.785
|% -2,11
|
|TCELL
|59,25
|5.975.615.096
|% 0,85
|
|EKGYO
|9,11
|5.943.334.046
|% 2,36
|
|YKBNK
|15,57
|5.022.378.243
|% 0,71
|
|ISCTR
|16,95
|3.736.262.551
|% 3,92
|
|KATMR
|2,06
|449.710.258
|% 3,00
|
|SKBNK
|3,98
|804.095.241
|% 0,76
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1959
|27,2332
|% 0,18
|
|Euro
|29,5478
|29,5745
|% 0,31
|
|Sterlin
|34,3830
|34,5555
|% -0,33
|
|Frank
|30,8511
|31,0369
|% 0,36
|
|Riyal
|7,2324
|7,2687
|% 0,14
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|18,95
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.677
|18,78
|
|Cumhuriyet
|11.510
|11.684
|93,00
|
|Tam
|11.266
|11.363
|44,00
|
|Yarım
|5.650
|5.699
|13,00
|
|Çeyrek
|2.816
|2.849
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|21,13
|21,14
|0,68
|
|B. Petrol
|82,55
|82,55
|-1,48
|