ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
17.04.2024 17:38
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273915
BIST
'
18:059.530
En Düşük
|Değişim
|: -0,18%
|| -17,62
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
18:0532,4934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0419
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
18:0534,6584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1136
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
18:052.469,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -17,26
|Açılış
|: 2.467,03
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.465,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KTLEV
|155,20
|299.708.358
|% 9,99
|
|ORMA
|225,70
|6.230.243
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|234.007.339
|% 9,99
|
|DAGHL
|21,04
|23.864.671
|% 9,98
|
|ODINE
|83,25
|1.646.243.804
|% 9,97
|
|AKYHO
|7,76
|377.547.349
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,30
|267.969.731
|% -9,01
|
|KCAER
|58,90
|1.735.743.326
|% -6,88
|
|BRKSN
|47,56
|80.096.753
|% -6,75
|
|SOKM
|58,75
|1.534.870.139
|% -6,52
|
|ENTRA
|14,00
|3.921.348.349
|% -5,72
|
|DOAS
|399,75
|2.913.705.568
|% 2,43
|
|KOZAL
|23,70
|2.534.091.404
|% -3,34
|
|PGSUS
|839,50
|2.303.650.564
|% 0,18
|
|EKGYO
|10,16
|2.234.976.907
|% -5,05
|
|ENTRA
|14,00
|3.921.348.349
|% -5,72
|
|EKGYO
|10,16
|2.234.976.907
|% -5,05
|
|KOZAL
|23,70
|2.534.091.404
|% -3,34
|
|AKFGY
|2,21
|217.924.316
|% -4,33
|
|HALKB
|14,39
|1.215.858.168
|% -2,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4543
|32,4995
|% 0,15
|
|Euro
|34,5915
|34,6622
|% 0,34
|
|Sterlin
|40,3865
|40,5890
|% 0,07
|
|Frank
|35,6469
|35,8256
|% 0,20
|
|Riyal
|8,6620
|8,7054
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,25
|28,28
|% 0,66
|
|Platin
|944,26
|945,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,98
|1.025,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,40
|87,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.367,67
|2.368,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59METUR
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Endeks 9, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 90, 589.00 milyon TL de
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17:58TSPOR
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