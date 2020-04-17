ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 08:34
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor_2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838774
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
0
En Düşük
0
18:056,9497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9499
En Düşük
6,9073
18:057,5420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0087
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
18:05380,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,10
|Açılış
|: 380,67
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,67
|141.079.399
|% 12,38
|
|ODAS
|1,46
|86.335.494
|% 0,00
|
|TMSN
|5,17
|19.839.173
|% 0,00
|
|SILVR
|2,12
|3.505.800
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,78
|82.077.694
|% 0,00
|
|YUNSA
|9,48
|33.680.025
|% -0,30
|
|ODAS
|1,46
|86.335.494
|% 0,00
|
|TMSN
|5,17
|19.839.173
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,78
|82.077.694
|% 0,00
|
|SILVR
|2,12
|3.505.800
|% 0,00
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,00
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% 0,00
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% 0,00
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,00
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 0,00
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6450
|8,6883
|% 0,23
|
|Frank
|7,1321
|7,1751
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8421
|1,8513
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,80
|
|Cumhuriyet
|2.426
|2.487
|-36,60
|
|Tam
|2.493
|2.559
|-37,60
|
|Yarım
|1.213
|1.245
|-18,30
|
|Çeyrek
|608
|623
|-9,10
|