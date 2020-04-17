ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 08:36
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Raporlar_2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838775
BIST
09:5598.287
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 2.038,07
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.287
En Düşük
98.287
09:556,9517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9524
En Düşük
6,9073
09:557,5338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
09:55380,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -2,80
|Açılış
|: 380,97
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,67
|141.079.399
|% 12,38
|
|ODAS
|1,46
|86.335.494
|% 0,00
|
|TMSN
|5,17
|19.839.173
|% 0,00
|
|SILVR
|2,12
|3.505.800
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,78
|82.077.694
|% 0,00
|
|YUNSA
|9,48
|33.680.025
|% -0,30
|
|ODAS
|1,46
|86.335.494
|% 0,00
|
|TMSN
|5,17
|19.839.173
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,78
|82.077.694
|% 0,00
|
|SILVR
|2,12
|3.505.800
|% 0,00
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,00
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% 0,00
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% 0,00
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,00
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 0,00
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6552
|8,6987
|% 0,35
|
|Frank
|7,1399
|7,1829
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8436
|1,8528
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.705
|-13,63
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.486
|-36,80
|
|Tam
|2.498
|2.559
|-37,80
|
|Yarım
|1.215
|1.245
|-18,40
|
|Çeyrek
|609
|623
|-9,10
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,29
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,45
|28,45
|0,63
|