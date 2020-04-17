ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 08:38
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Raporlar_2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838777
BIST
09:5598.287
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 2.038,07
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.287
En Düşük
98.287
09:556,9500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9515
En Düşük
6,9073
09:557,5394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0061
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
09:55380,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,85
|Açılış
|: 380,92
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,67
|141.079.399
|% 12,38
|
|ODAS
|1,46
|86.335.494
|% 0,00
|
|TMSN
|5,17
|19.839.173
|% 0,00
|
|SILVR
|2,12
|3.505.800
|% 0,00
|
|TSKB
|0,98
|70.431.771
|% 0,00
|
|YUNSA
|9,48
|33.680.025
|% -0,30
|
|ODAS
|1,46
|86.335.494
|% 0,00
|
|TMSN
|5,17
|19.839.173
|% 0,00
|
|METRO
|1,25
|62.008.182
|% 0,00
|
|TSKB
|0,98
|70.431.771
|% 0,00
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,00
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% 0,00
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% 0,00
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,00
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 0,00
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6525
|8,6958
|% 0,32
|
|Frank
|7,1375
|7,1805
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8434
|1,8526
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-17,47
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-2,85
|
|Cumhuriyet
|2.442
|2.499
|-24,70
|
|Tam
|2.510
|2.571
|-25,40
|
|Yarım
|1.221
|1.251
|-12,30
|
|Çeyrek
|612
|626
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,06
|
|B. Petrol
|28,57
|28,57
|0,75
|