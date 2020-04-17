ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 08:44
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Raporlar_2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838781
BIST
10:0198.103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 1.854,07
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
98.070
10:016,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9524
En Düşük
6,9073
10:017,5335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
10:01380,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,97
|Açılış
|: 380,80
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,80
|1.956.958
|% 14,28
|
|BALAT
|2,20
|154.689
|% 10,00
|
|QNBFB
|52,00
|200.824
|% 9,94
|
|EGGUB
|52,60
|390.345
|% 9,90
|
|HALKS
|3,68
|115.482
|% 9,85
|
|TSPOR
|4,41
|2.803.913
|% -10,00
|
|YONGA
|10,53
|11.583
|% -7,22
|
|BMELK
|2,40
|218.618
|% -6,25
|
|EPLAS
|14,30
|4.462
|% -4,67
|
|IHYAY
|0,88
|325.513
|% -3,30
|
|GARAN
|8,52
|16.566.484
|% 3,27
|
|PGSUS
|51,90
|16.449.030
|% 3,97
|
|THYAO
|10,56
|15.542.303
|% 3,94
|
|ASELS
|27,20
|12.692.227
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,02
|11.379.706
|% 3,59
|
|YKBNK
|2,02
|11.379.706
|% 3,59
|
|TSKB
|1,00
|4.809.803
|% 2,04
|
|IHLAS
|0,67
|2.753.536
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|4.100.258
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,21
|4.248.628
|% 2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6499
|8,6933
|% 0,29
|
|Frank
|7,1362
|7,1792
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8428
|1,8520
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-15,36
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,41
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.489
|-34,00
|
|Tam
|2.496
|2.562
|-35,00
|
|Yarım
|1.214
|1.247
|-17,00
|
|Çeyrek
|609
|623
|-8,50
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,28
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|28,41
|28,41
|0,59
|