ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 09:35
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Raporlar_2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838795
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
0
En Düşük
0
18:056,9331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0117
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9458
En Düşük
6,9073
18:057,5259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0074
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,5025
18:05377,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -6,21
|Açılış
|: 377,05
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|1,46
|86.335.494
|% 0,00
|
|TMSN
|5,17
|19.839.173
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,78
|82.077.694
|% 0,00
|
|SILVR
|2,12
|3.505.800
|% 0,00
|
|SELGD
|2,00
|996.512
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|86.335.494
|% 0,00
|
|TMSN
|5,17
|19.839.173
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,78
|82.077.694
|% 0,00
|
|SILVR
|2,12
|3.505.800
|% 0,00
|
|SELGD
|2,00
|996.512
|% 0,00
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,00
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% 0,00
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% 0,00
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,00
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 0,00
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6221
|8,6654
|% -0,03
|
|Frank
|7,1181
|7,1610
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8388
|1,8480
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-20,77
|
|Altın Gr.
|376
|377
|-6,94
|
|Cumhuriyet
|2.417
|2.478
|-45,50
|
|Tam
|2.484
|2.550
|-46,80
|
|Yarım
|1.208
|1.241
|-22,80
|
|Çeyrek
|606
|621
|-11,30
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,28
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,62
|28,62
|0,80
|
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