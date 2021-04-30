ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 13:01
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Raporlar_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933218
BIST
14:171.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
14:178,2637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0607
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
14:179,9948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0310
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
14:17471,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,88
|Açılış
|: 471,14
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,35
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler14:15
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.906.709
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|84.172.169
|% 9,94
|
|DAGHL
|11,41
|2.758.058
|% 9,92
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|IHGZT
|1,94
|1.979.103
|% -9,77
|
|SODSN
|26,26
|1.555.699
|% -5,88
|
|DESPC
|10,31
|3.933.136
|% -5,50
|
|KOZAL
|113,90
|829.972.671
|% 5,07
|
|BIOEN
|17,69
|401.006.683
|% 0,06
|
|GWIND
|4,88
|248.837.910
|% 3,83
|
|EKGYO
|1,82
|197.436.619
|% -0,55
|
|PGSUS
|70,95
|186.306.883
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,82
|197.436.619
|% -0,55
|
|GWIND
|4,88
|248.837.910
|% 3,83
|
|VAKBN
|3,41
|79.313.001
|% -0,29
|
|BIOEN
|17,69
|401.006.683
|% 0,06
|
|HALKB
|4,29
|84.463.427
|% 1,18
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2600
|8,2650
|% 0,76
|
|Euro
|9,9893
|9,9947
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,4801
|11,5377
|% 0,72
|
|Frank
|9,0658
|9,1204
|% 0,90
|
|Riyal
|2,2005
|2,2115
|% 0,94
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,42
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,03
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|66,97
|66,97
|-1,08
|