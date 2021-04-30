ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 13:04
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Raporlar_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933224
BIST
14:231.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,57
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
14:238,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0532
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
14:239,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0252
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
14:23471,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,88
|Açılış
|: 471,13
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler14:21
|FORMT
|1,32
|13.183.310
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.442.763
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.908.872
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,70
|70.041.374
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|IHGZT
|1,94
|1.984.841
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,40
|845.588.344
|% 5,54
|
|EREGL
|18,98
|600.980.415
|% -1,45
|
|THYAO
|12,12
|566.960.550
|% 1,17
|
|PETKM
|6,72
|546.565.232
|% 0,30
|
|GARAN
|7,21
|500.643.805
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,82
|197.458.009
|% -0,55
|
|PETKM
|6,72
|546.565.232
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,10
|165.010.355
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|500.643.805
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,15
|409.505.588
|% 0,42
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2503
|8,2557
|% 0,64
|
|Euro
|9,9758
|9,9852
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,4779
|11,5355
|% 0,70
|
|Frank
|9,0625
|9,1171
|% 0,87
|
|Riyal
|2,1989
|2,2100
|% 0,87
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,49
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,52
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,02
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,01
|
|B. Petrol
|66,94
|66,94
|-1,11
|