ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 13:09
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Raporlar_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933236
BIST
14:231.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,57
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
14:238,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0532
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
14:239,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0252
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
14:23471,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,88
|Açılış
|: 471,13
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler14:23
|FORMT
|1,32
|13.245.763
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.442.763
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.910.108
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,70
|70.101.254
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|IHGZT
|1,94
|1.986.607
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,10
|854.550.400
|% 5,26
|
|EREGL
|19,01
|611.163.405
|% -1,30
|
|THYAO
|12,14
|567.812.957
|% 1,34
|
|PETKM
|6,72
|550.506.809
|% 0,30
|
|GARAN
|7,22
|503.543.345
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|197.674.662
|% -0,55
|
|PETKM
|6,72
|550.506.809
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,11
|165.173.968
|% 0,48
|
|GARAN
|7,22
|503.543.345
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,14
|409.826.305
|% 0,28
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2530
|8,2562
|% 0,65
|
|Euro
|9,9792
|9,9890
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,4772
|11,5348
|% 0,69
|
|Frank
|9,0616
|9,1162
|% 0,86
|
|Riyal
|2,1987
|2,2097
|% 0,86
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,42
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,03
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|66,97
|66,97
|-1,08
|