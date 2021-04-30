ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 13:12
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Raporlar_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933237
BIST
14:291.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
14:298,2601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0571
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
14:299,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0246
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
14:29470,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,37
|Açılış
|: 470,63
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler14:29
|FORMT
|1,32
|13.425.377
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.443.205
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.910.232
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,70
|70.112.369
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|IHGZT
|1,94
|1.987.031
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,10
|859.948.136
|% 5,26
|
|EREGL
|19,00
|615.929.778
|% -1,35
|
|THYAO
|12,13
|568.382.710
|% 1,25
|
|PETKM
|6,73
|559.495.269
|% 0,45
|
|GARAN
|7,22
|503.974.561
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|197.687.601
|% -0,55
|
|PETKM
|6,73
|559.495.269
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,10
|165.631.088
|% 0,00
|
|GARAN
|7,22
|503.974.561
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,15
|413.398.052
|% 0,42
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2552
|8,2601
|% 0,70
|
|Euro
|9,9829
|9,9884
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,4698
|11,5273
|% 0,63
|
|Frank
|9,0564
|9,1110
|% 0,80
|
|Riyal
|2,1975
|2,2085
|% 0,80
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,11
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,02
|
|B. Petrol
|66,96
|66,96
|-1,09
|