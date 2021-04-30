ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 13:14
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Raporlar_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933239
BIST
13:081.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,70
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
13:088,2612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0582
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
13:089,9958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0320
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
13:08469,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,27
|Açılış
|: 469,53
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler13:08
|FORMT
|1,32
|11.034.706
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.329.767
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|669.903
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.879.221
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,42
|88.239.733
|% 9,92
|
|KRTEK
|11,70
|69.596.704
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,90
|630.171
|% -10,00
|
|SODSN
|25,12
|852.719
|% -9,96
|
|IHGZT
|1,94
|1.530.809
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,30
|66.558.237
|% -9,60
|
|KOZAL
|113,10
|658.798.681
|% 4,34
|
|THYAO
|12,16
|524.102.273
|% 1,50
|
|PETKM
|6,65
|433.856.949
|% -0,75
|
|EREGL
|19,23
|430.490.504
|% -0,16
|
|GARAN
|7,23
|395.544.076
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|178.756.504
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,12
|144.903.318
|% 0,95
|
|PETKM
|6,65
|433.856.949
|% -0,75
|
|GARAN
|7,23
|395.544.076
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,17
|347.538.715
|% 0,70
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2549
|8,2612
|% 0,71
|
|Euro
|9,9866
|9,9958
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,4541
|11,5115
|% 0,49
|
|Frank
|9,0548
|9,1094
|% 0,78
|
|Riyal
|2,1953
|2,2063
|% 0,70
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-5,45
|
|Altın Gr.
|469
|470
|2,27
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,12
|67,12
|-0,93
|