ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 13:16
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Raporlar_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933240
BIST
13:071.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,65
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
13:078,2604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0574
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
13:079,9953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0315
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
13:07469,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,27
|Açılış
|: 469,53
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler13:07
|FORMT
|1,32
|10.677.384
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.329.767
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|669.903
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.879.221
|% 9,96
|
|DAGHL
|11,41
|2.396.598
|% 9,92
|
|KRTEK
|11,70
|69.569.103
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,90
|630.171
|% -10,00
|
|SODSN
|25,12
|852.719
|% -9,96
|
|IHGZT
|1,94
|1.530.615
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,30
|66.558.237
|% -9,60
|
|KOZAL
|113,10
|654.309.352
|% 4,34
|
|THYAO
|12,15
|523.436.410
|% 1,42
|
|PETKM
|6,65
|431.277.111
|% -0,75
|
|EREGL
|19,24
|429.665.855
|% -0,10
|
|GARAN
|7,24
|395.370.136
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,82
|178.672.092
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|144.758.633
|% 0,48
|
|PETKM
|6,65
|431.277.111
|% -0,75
|
|GARAN
|7,24
|395.370.136
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,18
|347.164.586
|% 0,84
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2564
|8,2604
|% 0,70
|
|Euro
|9,9898
|9,9953
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,4517
|11,5091
|% 0,47
|
|Frank
|9,0529
|9,1074
|% 0,76
|
|Riyal
|2,1959
|2,2069
|% 0,73
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-4,83
|
|Altın Gr.
|469
|470
|2,27
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|67,33
|67,33
|-0,72
|