ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 13:20
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Raporlar_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933242
BIST
14:041.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
14:048,2733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0703
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
14:0410,0063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0425
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
14:04470,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,03
|Açılış
|: 470,28
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler14:04
|FORMT
|1,32
|12.855.817
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.440.815
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.892.069
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,70
|69.926.468
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,90
|630.171
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.944.109
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,56
|72.628.158
|% -8,74
|
|FENER
|26,98
|37.146.532
|% -6,25
|
|KOZAL
|114,20
|802.775.381
|% 5,35
|
|THYAO
|12,14
|555.338.078
|% 1,34
|
|EREGL
|19,13
|535.486.802
|% -0,67
|
|PETKM
|6,73
|500.449.289
|% 0,45
|
|GARAN
|7,22
|463.448.447
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,81
|196.914.512
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,11
|164.225.501
|% 0,48
|
|PETKM
|6,73
|500.449.289
|% 0,45
|
|GARAN
|7,22
|463.448.447
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,14
|398.482.056
|% 0,28
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2700
|8,2733
|% 0,86
|
|Euro
|9,9987
|10,0063
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,4630
|11,5205
|% 0,57
|
|Frank
|9,0510
|9,1055
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1969
|2,2079
|% 0,78
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,26
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,12
|67,12
|-0,93
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:19SILVR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 733, 571 adet işlem
-
14:18SILVR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 732, 603 adet işlem
-
14:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 53 kaybederek (% -0.21 ) 1, 210
-
14:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, KSTUR, BJKAS, INTEM, TIRE, FORMT, CANTE, DAGHL, BERA
-
14:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KRTEK, IHGZT, SNKRN