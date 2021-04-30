ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 12:52
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Raporlar_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933210
BIST
15:501.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,18
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
15:508,2675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0645
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
15:509,9998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0360
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
15:50469,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,55
|Açılış
|: 469,80
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler15:50
|FORMT
|1,32
|14.267.991
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.525.662
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|21.532.775
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|103.487.034
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.846.006
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,50
|1.003.928.557
|% 5,63
|
|EREGL
|19,11
|750.533.679
|% -0,78
|
|PETKM
|6,75
|656.906.484
|% 0,75
|
|THYAO
|12,16
|632.489.564
|% 1,50
|
|GARAN
|7,22
|538.077.613
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|202.507.603
|% -0,55
|
|PETKM
|6,75
|656.906.484
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,11
|201.609.551
|% 0,48
|
|GARAN
|7,22
|538.077.613
|% -0,14
|
|GWIND
|4,87
|318.381.381
|% 3,62
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2622
|8,2675
|% 0,79
|
|Euro
|9,9943
|9,9998
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,4264
|11,4837
|% 0,25
|
|Frank
|9,0359
|9,0903
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1958
|2,2069
|% 0,73
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,54
|
|Altın Gr.
|469
|470
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,13
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|66,73
|66,73
|-1,32
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.11 ) 1, 211
-
16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TIRE, CANTE, PRKME, BJKAS, MERIT, KSTUR, FORMT, BERA, INTEM, DAGHL
-
16:02
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, UZERB, KRTEK, MMCAS
-
16:02
KOZAL, PRKME, INTEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:02
PETUN, EPLAS, SODSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında