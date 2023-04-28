ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2023 14:16
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Raporlar_2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142757
BIST
16:134.722
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -67,32
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.697
16:1319,4494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0252
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
16:1321,4429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0393
|Açılış
|: 22,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
16:131.240,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,70
|Açılış
|: 1.240,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler16:12
|ULAS
|14,42
|10.367.167
|% 9,99
|
|GOODY
|13,98
|15.248.587
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.742.655
|% 9,97
|
|PAGYO
|26,48
|19.306.760
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.710.890
|% 9,96
|
|VKING
|30,60
|642.865
|% -10,00
|
|IHAAS
|171,60
|6.502.112
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,42
|70.121.659
|% -9,89
|
|CEMTS
|39,38
|199.842.238
|% -9,47
|
|IMASM
|27,76
|594.106.451
|% -8,74
|
|EREGL
|33,70
|3.220.852.516
|% 3,31
|
|CVKMD
|189,30
|2.267.496.809
|% 2,05
|
|THYAO
|130,30
|1.681.638.400
|% -0,38
|
|KOPOL
|51,50
|1.674.380.754
|% 0,29
|
|KONTR
|135,20
|1.270.147.908
|% -6,24
|
|EREGL
|33,70
|3.220.852.516
|% 3,31
|
|EKGYO
|6,15
|529.431.234
|% -0,97
|
|YKBNK
|9,69
|658.455.005
|% -2,52
|
|KOZAL
|19,12
|1.173.519.060
|% -2,45
|
|AKBNK
|16,57
|1.000.747.482
|% -2,53
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4454
|19,4494
|% 0,13
|
|Euro
|21,4136
|21,4429
|% 0,18
|
|Sterlin
|24,2605
|24,3821
|% 0,15
|
|Frank
|21,6991
|21,8298
|% 0,23
|
|Riyal
|5,1700
|5,1959
|% 0,05
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-3,57
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.143
|10,00
|
|Tam
|9.088
|9.316
|34,00
|
|Yarım
|4.436
|4.562
|24,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.288
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,57
|15,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|0,70
|