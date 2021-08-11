ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2021 11:15
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957187
BIST
11:141.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,01
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.430
11:148,6243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0257
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6253
En Düşük
8,4782
11:1410,1102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0165
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1204
En Düşük
10,0616
11:14479,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,31
|Açılış
|: 479,87
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
480,81
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler11:11
|MARKA
|5,06
|2.985.375
|% 10,00
|
|DAGI
|4,71
|30.499.395
|% 9,79
|
|KARYE
|12,90
|82.761.646
|% 8,59
|
|SELGD
|6,69
|13.577.308
|% 8,43
|
|VKING
|6,15
|5.583.762
|% 7,52
|
|IDGYO
|3,63
|274.504
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,50
|33.623.086
|% -7,84
|
|NETAS
|18,70
|25.526.545
|% -7,61
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|RODRG
|16,70
|4.829.753
|% -6,39
|
|GENIL
|16,70
|373.300.721
|% 6,17
|
|KARYE
|12,90
|82.761.646
|% 8,59
|
|FADE
|10,19
|78.994.099
|% 3,03
|
|VBTYZ
|23,92
|54.258.485
|% 5,19
|
|KTSKR
|39,50
|33.623.086
|% -7,84
|
|GENIL
|16,70
|373.300.721
|% 6,17
|
|FADE
|10,19
|78.994.099
|% 3,03
|
|GWIND
|3,97
|25.429.518
|% 1,53
|
|KARYE
|12,90
|82.761.646
|% 8,59
|
|BOBET
|4,87
|25.779.734
|% -0,61
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6188
|8,6226
|% 0,28
|
|Euro
|10,1027
|10,1092
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,8817
|11,9413
|% 0,26
|
|Frank
|9,2998
|9,3559
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2920
|2,3035
|% 0,37
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|3,25
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|70,86
|70,86
|0,23
|