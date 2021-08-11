ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2021 11:15
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957188
BIST
11:121.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,49
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.431
11:128,6223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0237
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6253
En Düşük
8,4782
11:1210,1102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0165
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1199
En Düşük
10,0616
11:12480,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,72
|Açılış
|: 480,28
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
480,81
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler11:12
|MARKA
|5,06
|2.985.375
|% 10,00
|
|DAGI
|4,71
|30.499.395
|% 9,79
|
|KARYE
|12,90
|82.761.646
|% 8,59
|
|SELGD
|6,69
|13.577.308
|% 8,43
|
|VKING
|6,15
|5.583.762
|% 7,52
|
|IDGYO
|3,63
|274.504
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,50
|33.623.086
|% -7,84
|
|NETAS
|18,70
|25.526.545
|% -7,61
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|RODRG
|16,70
|4.829.753
|% -6,39
|
|KRDMD
|8,01
|598.003.968
|% 0,00
|
|SISE
|8,40
|437.010.145
|% 0,12
|
|EREGL
|19,93
|380.389.431
|% 1,12
|
|GENIL
|16,70
|373.300.721
|% 6,17
|
|GARAN
|9,11
|303.787.029
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,01
|598.003.968
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|133.136.344
|% -1,20
|
|SISE
|8,40
|437.010.145
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,87
|84.867.483
|% 1,08
|
|GARAN
|9,11
|303.787.029
|% 0,00
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6203
|8,6223
|% 0,28
|
|Euro
|10,1027
|10,1102
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,8803
|11,9399
|% 0,25
|
|Frank
|9,2997
|9,3558
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2920
|2,3035
|% 0,37
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|3,29
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,87
|70,87
|0,24
|