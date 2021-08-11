ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2021 11:15
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957190
BIST
11:141.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,93
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.430
11:148,6240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0254
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6253
En Düşük
8,4782
11:1410,1060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0123
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1204
En Düşük
10,0616
11:14480,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,66
|Açılış
|: 480,22
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
480,81
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler11:14
|MARKA
|5,06
|2.990.688
|% 10,00
|
|DAGI
|4,71
|30.565.561
|% 9,79
|
|KARYE
|12,92
|83.578.109
|% 8,75
|
|SELGD
|6,67
|14.567.909
|% 8,10
|
|FORMT
|1,33
|10.227.834
|% 7,26
|
|IDGYO
|3,63
|275.415
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,52
|34.173.793
|% -7,79
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,83
|26.993.681
|% -6,97
|
|RODRG
|16,66
|5.182.120
|% -6,61
|
|KRDMD
|8,02
|610.293.282
|% 0,12
|
|SISE
|8,38
|448.097.714
|% -0,12
|
|EREGL
|19,96
|394.988.998
|% 1,27
|
|GENIL
|16,68
|382.120.643
|% 6,04
|
|GARAN
|9,10
|315.989.809
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,02
|610.293.282
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,45
|138.014.847
|% -1,61
|
|SISE
|8,38
|448.097.714
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,87
|85.498.485
|% 1,08
|
|GARAN
|9,10
|315.989.809
|% -0,11
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6195
|8,6240
|% 0,30
|
|Euro
|10,1030
|10,1060
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,8814
|11,9410
|% 0,26
|
|Frank
|9,3011
|9,3571
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2922
|2,3037
|% 0,38
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|3,01
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,66
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|70,78
|70,78
|0,15
|