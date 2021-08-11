ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2021 11:16
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957192
BIST
11:111.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,15
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.431
11:118,6223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0237
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6253
En Düşük
8,4782
11:1110,1102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0165
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1199
En Düşük
10,0616
11:11480,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,72
|Açılış
|: 480,28
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
480,81
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler11:11
|MARKA
|5,06
|2.985.233
|% 10,00
|
|DAGI
|4,71
|30.493.300
|% 9,79
|
|KARYE
|12,88
|82.323.211
|% 8,42
|
|FORMT
|1,34
|9.331.898
|% 8,06
|
|VKING
|6,18
|5.357.817
|% 8,04
|
|IDGYO
|3,63
|274.457
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,60
|33.418.530
|% -7,61
|
|NETAS
|18,70
|25.351.217
|% -7,61
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|ALMAD
|1,61
|98.474
|% -5,85
|
|KRDMD
|8,01
|597.760.274
|% 0,00
|
|SISE
|8,41
|435.906.175
|% 0,24
|
|EREGL
|19,95
|375.094.749
|% 1,22
|
|GENIL
|16,69
|365.440.392
|% 6,10
|
|GARAN
|9,12
|289.808.253
|% 0,11
|
|KRDMD
|8,01
|597.760.274
|% 0,00
|
|SISE
|8,41
|435.906.175
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,45
|122.540.109
|% -1,61
|
|EKGYO
|1,86
|84.395.851
|% 0,54
|
|GARAN
|9,12
|289.808.253
|% 0,11
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6203
|8,6223
|% 0,28
|
|Euro
|10,1027
|10,1102
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,8793
|11,9389
|% 0,24
|
|Frank
|9,2986
|9,3546
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2918
|2,3033
|% 0,36
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|2,18
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|70,80
|70,80
|0,17
|