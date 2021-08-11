ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2021 11:27
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957208
BIST
12:301.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,77
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
12:308,6388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0402
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6463
En Düşük
8,4782
12:3010,1301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0364
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1416
En Düşük
10,0616
12:30481,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,90
|Açılış
|: 481,45
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
481,77
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler12:30
|MARKA
|5,06
|3.016.306
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.526.357
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.744.959
|% 9,79
|
|BRYAT
|366,40
|58.514.255
|% 8,24
|
|SELGD
|6,67
|17.172.756
|% 8,10
|
|IDGYO
|3,63
|305.541
|% -9,93
|
|GARFA
|8,08
|1.925.641
|% -8,18
|
|KTSKR
|39,38
|46.692.503
|% -8,12
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,86
|32.162.905
|% -6,82
|
|KRDMD
|8,13
|890.004.260
|% 1,50
|
|GARAN
|9,17
|683.672.594
|% 0,66
|
|SISE
|8,41
|533.925.015
|% 0,24
|
|EREGL
|19,85
|515.270.560
|% 0,71
|
|GENIL
|16,45
|501.689.140
|% 4,58
|
|KRDMD
|8,13
|890.004.260
|% 1,50
|
|GARAN
|9,17
|683.672.594
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,47
|173.414.647
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,86
|121.174.446
|% 0,54
|
|SISE
|8,41
|533.925.015
|% 0,24
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6352
|8,6388
|% 0,47
|
|Euro
|10,1259
|10,1301
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,8943
|11,9540
|% 0,37
|
|Frank
|9,3124
|9,3685
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2963
|2,3078
|% 0,56
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|4,44
|
|Altın Gr.
|481
|481
|3,34
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|27,00
|
|Tam
|3.183
|3.263
|28,04
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|13,56
|
|Çeyrek
|772
|789
|6,78
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,53
|70,53
|-0,10
|