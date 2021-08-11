ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2021 11:39
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957221
BIST
11:461.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,24
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
11:468,6381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0395
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6463
En Düşük
8,4782
11:4610,1311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0374
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1411
En Düşük
10,0616
11:46481,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,04
|Açılış
|: 481,60
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
481,67
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler11:46
|MARKA
|5,06
|3.014.799
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.129.960
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.066.583
|% 9,79
|
|SELGD
|6,60
|16.067.560
|% 6,97
|
|VKING
|6,11
|6.844.930
|% 6,82
|
|IDGYO
|3,63
|290.070
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,40
|38.167.537
|% -8,07
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,85
|30.082.985
|% -6,87
|
|ALMAD
|1,61
|98.474
|% -5,85
|
|KRDMD
|8,04
|667.397.059
|% 0,37
|
|SISE
|8,39
|513.055.543
|% 0,00
|
|EREGL
|19,82
|457.062.711
|% 0,56
|
|GENIL
|16,49
|455.946.776
|% 4,83
|
|GARAN
|9,10
|357.251.626
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,04
|667.397.059
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,86
|119.735.321
|% 0,54
|
|SISE
|8,39
|513.055.543
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|142.132.473
|% -1,61
|
|GARAN
|9,10
|357.251.626
|% -0,11
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6363
|8,6381
|% 0,46
|
|Euro
|10,1238
|10,1311
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,9015
|11,9612
|% 0,43
|
|Frank
|9,3211
|9,3773
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2984
|2,3099
|% 0,65
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,87
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,42
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,78
|70,78
|0,15
|