ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2021 11:39
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Altı Aylık Rapor, Performans Sunum Raporu, Fon Kurulu Faaliyet Raporu ve Net Varlık Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957222
BIST
11:481.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,68
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.429
11:488,6330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0344
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6463
En Düşük
8,4782
11:4810,1278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0341
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1411
En Düşük
10,0616
11:48481,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,67
|Açılış
|: 481,23
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
481,67
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler11:48
|MARKA
|5,06
|3.014.799
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.183.649
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.068.844
|% 9,79
|
|VKING
|6,15
|6.875.338
|% 7,52
|
|SELGD
|6,62
|16.205.047
|% 7,29
|
|IDGYO
|3,63
|290.106
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,40
|38.288.406
|% -8,07
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|NETAS
|18,86
|30.103.932
|% -6,82
|
|ALMAD
|1,61
|98.474
|% -5,85
|
|KRDMD
|8,03
|671.697.424
|% 0,25
|
|SISE
|8,39
|513.205.818
|% 0,00
|
|GENIL
|16,48
|460.406.983
|% 4,77
|
|EREGL
|19,82
|459.285.588
|% 0,56
|
|GARAN
|9,11
|364.279.087
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,03
|671.697.424
|% 0,25
|
|EKGYO
|1,85
|119.747.300
|% 0,00
|
|SISE
|8,39
|513.205.818
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|142.156.051
|% -1,61
|
|GARAN
|9,11
|364.279.087
|% 0,00
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6307
|8,6330
|% 0,40
|
|Euro
|10,1206
|10,1278
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,8903
|11,9500
|% 0,34
|
|Frank
|9,3113
|9,3674
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2958
|2,3073
|% 0,54
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|3,68
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|0,09
|